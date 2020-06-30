Восьмилетний сын может уехать от Киркорова после дня рождения

Король российской эстрады знаменит своей любовью к пышным и торжественным мероприятиям. Разумеется, он просто не мог не закатить шикарную вечеринку в честь дня рождения своего сына.

Юному Мартину-Кристину исполнилось восемь лет. Звездный отец мальчика как мог позаботился о том, чтобы он надолго запомнил свой день рождения. Филипп Киркоров устроил для сына вечеринку в стиле "Звездных войн".

На некоторых кадрах, которые Филипп опубликовал в своем инстаграм-аккаунте, можно заметить Мартина-Кристина в костюме Дарта Вейдера с игрушечным световым мечом. На торжествах также были замечены Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Яна Рудковская, Ани Лорак, Юлия Барановская и другие звезды. Все они поздравляли мальчика и дарили ему подарки.

Больше всех отличился рэпер Тимати. Филипп Киркоров назвал его подарок "главным сюрпризом вечера". Исполнитель пригнал на праздник настоящий мотоцикл стоимостью около 100 тысяч рублей. Голубого железного коня долго разглядывали гости.

На кадрах видеозаписи, которую Киркоров опубликовал в "Сторис", видно, как вокруг именинника и его нового мотоцикла толпятся люди. Филипп всячески расхваливал подарок. В конце концов Тимати лично посадил Мартина-Кристина на сиденье, чтобы преподать ему урок вождения. Судя по всему, теперь сын поп-короля может в случае чего уехать от него после своего дня рождения.