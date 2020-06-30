Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Вторник
30 июня
Лента новостей
23:54
Восьмилетний сын может уехать от Киркорова после дня рождения
22:04
Эксперт: Путин больше не может поддерживать Лукашенко
22:04
Топурия впервые вышла в свет с новым парнем
21:49
Как войти в рабочий режим после самоизоляции
21:36
Экс-супруга короля Малайзии показала подросшего сына: Маленький счастливый принц
21:10
Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за месяц
20:58
Компания Cirque du Soleil просит защитить ее от банкротства
20:35
"Нищую" Ротару подняли на смех: Наглость!
20:27
Путин и Лукашенко обнялись при встрече подо Ржевом (видео)
19:50
Брэд Питт вернулся в дом Анджелины Джоли
19:46
Володин рассказал, как поправки к Конституции изменят жизнь россиян
19:29
Житель Алтая бросил жену-инвалида в подвал и избил до смерти
19:16
Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить
18:51
Шойгу назвал срок завершения испытаний вакцины от COVID-19
18:40
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
18:21
Кадони посрамил зазнавшуюся Собчак: "Дом-2" дал ей старт
18:07
Косметолог рассказала о способе "загореть" без солнца и солярия
17:56
В Анапе ребенок умер, играя в песке на пляже
17:47
Концерты drive-in: в Лужниках выступят The Hatters и Zivert
17:34
"Смириться очень трудно": Басков показал могилу отца
17:33
Звезда сериала "Воронины" Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать
17:04
44-летняя звезда "Клона" Джованна Антонелли продемонстрировала стройное тело в микрокупальнике
16:34
Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
16:32
В Подмосковье 14-летний школьник до смерти забил мужчину
16:32
Борющийся с раком крови банкир Тиньков переболел коронавирусом
16:17
Жители Подмосковья жалуются на нашествие змей
16:07
Кадыров призвал сделать Путина президентом пожизненно
16:00
Звезды "Великолепного века" Узерли и Феттахоглу похвастались снимками с подросшими детьми
16:00
Школьникам из разных классов запретят общаться между собой
16:00
Режиссер "Приключений Незнайки" попал в больницу
15:54
Дроздов открестился от дружбы с Познером
15:21
Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения
15:18
Похудевшая Ирина Пегова спровоцировала жаркие споры в Сети
15:12
Анна Мария Ефремова махнула рукой на свою мать
14:52
Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит и его жена отметили годовщину свадьбы
14:42
Башаров вышел сухим из воды после скандала с избиением жены
14:41
Закирова с длинными волосами шокировала народ
14:40
Скончалась вдова прославленного российского тренера Кондрашина
14:27
Хабиб Нурмагомедов поведал о трудностях профессиональной борьбы: Это не игра
14:12
"Дешевый и омерзительный спектакль": Волочкова рвет и мечет из-за слитого видео ее отдыха
14:06
Путин дал напутствие россиянам перед днем голосования по поправкам к Конституции
14:06
Жительница Украины пострадала от удара молнии через розетку
13:57
В Москве при загадочных обстоятельствах погиб известный актер
13:44
Женатый актер Гуськов оказался причастным к появлению пятого ребенка Порошиной
13:35
Популярный артист разводится с женой после 24 лет брака
13:18
Сергей Шнуров получил престижную должность
13:09
Павел Деревянко высказался о появлении полиции на съемках сериала "Беспринципные": Фигня какая-то
12:55
Семье погибшего в аварии с участием Ефремова водителя нанесли новый удар
12:50
На якутской шахте произошел пожар
12:38
Анонсировано новое обращение Путина к россиянам
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умерла на руках у дочери: люди несут цветы к могиле Утяшевой
Семье погибшего в аварии с участием Ефремова водителя нанесли новый удар
"Не ее лицо": Пугачева без косметики напугала народ
"От нее тошнило. Это такая гадость": друг Петросяна вылил на Брухунову ушат помоев
Появились подробности романа Гагариной с молодым продюсером: Живет на две семьи
Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии
Шоу-бизнес
Восьмилетний сын может уехать от Киркорова после дня рождения

Восьмилетний сын может уехать от Киркорова после дня рождения

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Король российской эстрады знаменит своей любовью к пышным и торжественным мероприятиям. Разумеется, он просто не мог не закатить шикарную вечеринку в честь дня рождения своего сына.
прочитано 208 раз

Юному Мартину-Кристину исполнилось восемь лет. Звездный отец мальчика как мог позаботился о том, чтобы он надолго запомнил свой день рождения. Филипп Киркоров устроил для сына вечеринку в стиле "Звездных войн".

ПО ТЕМЕ

"Учатся летать": Киркоров показал на видео тренировку детей

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

На некоторых кадрах, которые Филипп опубликовал в своем инстаграм-аккаунте, можно заметить Мартина-Кристина в костюме Дарта Вейдера с игрушечным световым мечом. На торжествах также были замечены Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Яна Рудковская, Ани Лорак, Юлия Барановская и другие звезды. Все они поздравляли мальчика и дарили ему подарки.

Больше всех отличился рэпер Тимати. Филипп Киркоров назвал его подарок "главным сюрпризом вечера". Исполнитель пригнал на праздник настоящий мотоцикл стоимостью около 100 тысяч рублей. Голубого железного коня долго разглядывали гости.

На кадрах видеозаписи, которую Киркоров опубликовал в "Сторис", видно, как вокруг именинника и его нового мотоцикла толпятся люди. Филипп всячески расхваливал подарок. В конце концов Тимати лично посадил Мартина-Кристина на сиденье, чтобы преподать ему урок вождения. Судя по всему, теперь сын поп-короля может в случае чего уехать от него после своего дня рождения.

Автор: 30 июня 2020, 23:54 Источник: Пятый канал

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Раде высказались о шансах Зеленского стать последним президентом Украины
Трамп оскорбительно высказался в адрес Меркель
Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии
Зеленскому пригрозили уголовным делом за закон о запрете русскоязычных школ

Шоу-бизнес

Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
Борющийся с раком крови банкир Тиньков переболел коронавирусом
Дроздов открестился от дружбы с Познером
Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения

Проишествия

Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить

У артистки сорвались десятки концертов
Шоу-бизнес

Топурия впервые вышла в свет с новым парнем

Они вместе почти год
Шоу-бизнес

"Нищую" Ротару подняли на смех: Наглость!

Из-за коронавируса у звезды отменились концерты
Шоу-бизнес

Брэд Питт вернулся в дом Анджелины Джоли

Актера застукали у бывшей

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+