"В тяжелом состоянии": устроивший смертельное ДТП Ефремов потерял голос

Прошел месяц после смертельного ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Актер готовится предстать перед судом, а пока рядом с ним находятся близкие люди, которые стараются поддерживать.

Давняя подруга Михаила Ефремова Татьяна Беркович оказалась на месте аварии одной из первых. Тогда женщина увидела ужас на лице друга. В беседе с журналистами она сравнила состояние актера с ударом дубиной по голове.

Беркович отметила, что тогда Ефремов искренне поинтересовался, что произошло с водителем фургона, в который он врезался. Актер очень переживал за мужчину и попросил Татьяну отправиться в больницу к пострадавшему.

Следующие дни женщина также виделась с Михаилом Олеговичем. По ее словам, актер был очень растерян. Он два дня толком не разговаривал.

Беркович уверена, что у людей неверное представление о Ефремове. Якобы артиста нельзя назвать пьяницей. Женщина согласилась, что он любит выпить, но считает – Михаил Олегович всегда вел себя достойно, не появлялся в нетрезвом виде на съемках, пишет НСН.

"Он корит себя и будет корить до конца своих дней. Какие бы обстоятельства ни были, есть вещи, которые не отмотать. Миша в очень тяжелом моральном состоянии", – сказала Татьяна.

Напомним, недавно адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не признает свою вину в произошедшем. Такие слова снова вызвали резонанс. На них уже отреагировал представляющий интересы семьи погибшего в ДТП адвокат Александр Добровинский. По его мнению, юрист, которого нанял актер, ведет подковерные игры.