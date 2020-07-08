Дмитрий Певцов почтил память погибшего сына

Дмитрий Певцов отметил 57-летие. В день рождения актер оставил трогательную публикацию в своем инстаграм-аккаунте.

В конце 80-х годов Дмитрий Певцов познакомился с однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко. Летом 1990-го у возлюбленных родился сын Даниил. Однако вскоре после рождения наследника пара рассталась.

На сегодняшний день актер состоит в отношениях с Ольгой Дроздовой. Возлюбленные вместе уже более 25 лет. У супругов долго не было совместных детей. Но в 2007 году Ольга все-таки подарила избраннику сына. Мальчика назвали Елисеем.

Сейчас артист наслаждается жизнью, но до сих пор скучает по своему первенцу, который восемь лет назад скончался при трагических обстоятельствах.

В свой день рождения, 8 июля, Дмитрий опубликовал пост. Он поблагодарил Бога за свою жизнь, за супругу, за то, что когда-то стал отцом.

"Спасибо старшему сыну за то, каким он был. Спасибо младшему сыну за то, какой он сейчас", – написал актер.

Поклонники поздравили Дмитрия Певцова с днем рождения, а также пожелали долгих лет жизни. "Счастья вам!", "Благополучия, здоровья, крепости духа", "Многая лета", "Да хранит вас Бог", – написали пользователи Сети.