Дмитрий Певцов почтил память погибшего сына

В конце 80-х годов Дмитрий Певцов познакомился с однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко. Летом 1990-го у возлюбленных родился сын Даниил. Однако вскоре после рождения наследника пара рассталась.
На сегодняшний день актер состоит в отношениях с Ольгой Дроздовой. Возлюбленные вместе уже более 25 лет. У супругов долго не было совместных детей. Но в 2007 году Ольга все-таки подарила избраннику сына. Мальчика назвали Елисеем.
Сейчас артист наслаждается жизнью, но до сих пор скучает по своему первенцу, который восемь лет назад скончался при трагических обстоятельствах.
В свой день рождения, 8 июля, Дмитрий опубликовал пост. Он поблагодарил Бога за свою жизнь, за супругу, за то, что когда-то стал отцом.
"Спасибо старшему сыну за то, каким он был. Спасибо младшему сыну за то, какой он сейчас", – написал актер.
Поклонники поздравили Дмитрия Певцова с днем рождения, а также пожелали долгих лет жизни. "Счастья вам!", "Благополучия, здоровья, крепости духа", "Многая лета", "Да хранит вас Бог", – написали пользователи Сети.
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