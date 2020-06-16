Дмитрий Певцов тайно похоронил любимую женщину

У Дмитрия Певцова умерла мать – Ноэми Семеновна Роберт. Она скончалась 9 июня.

Печальное известие пришло только 16 июня. Похоронили женщину на Троекуровском кладбище. Ей был 91 год.

В соцсетях о смерти самого близкого человека артист не сообщил, но посвятил ей видео-пост в своем инстаграм-аккаунте. Дмитрий Певцов рассказал, что в ноябре 2019 года его маму покрестили. Также он поведал о жизни матери.

Ноэми Роберт родилась в Тбилиси. Когда ей было девять лет, семья лишилась кормильца. Ее отец, Семен Александрович, сгинул без вести осенью 1937 года, как и многие-многие в те годы. "Моя бабушка Женя осталась с двумя детьми (младшему, Алику, было два года, только поэтому, очевидно, не забрали в лагеря), без работы, без профессии, в статусе "жены врага народа". Выжили", – поделился актер.

По словам Дмитрия Певцова, его мама с детства защищала слабых, и оставалась такой до самого конца. "Спортсменка (конный спорт), комсомолка, красавица-студентка (медицинский факультет), добровольно съездила на целину...", – рассказал артист.

Женщина говорила на трех языках – русском, грузинском и армянском. В Москве освоила еще французский и немного английский. С отцом Дмитрия Певцова она познакомилась и вышла замуж в Тбилиси в 1956 году. старший брат звезды театра и кино родился еще в Грузии (в Боржоми), потом семья переехала в Москву, где в 1963-м родился Дмитрий Певцов.

Всю жизнь мать артиста была доктором. Работала спортивным врачом со сборными СССР по штанге, гандболу, конному спорту, настольному теннису. Уйдя на пенсию, "сидеть" дома не стала. Ноэми организовала и стала первым президентом первой в России Национальной Федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта.

Уже в преклонном возрасте мать Дмитрия Певцова опробовала дайвинг. По словам актера, она обожала всех своих многочисленных внуков и никогда не скучала. "Ей все было интересно – ездила со мной в Питер на автогонки, в Одессу – только со мной на машине, если мои концерты были близко", – поделился артист.

