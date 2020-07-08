"Ужас": заросшего Добронравова перестали узнавать

Впервые за долгое время Федор Добронравов поделился новыми фотографиями. На них видно, что за время карантина актер отпустил густую бороду и отрастил волосы. Поклонникам было тяжело узнать звезду сериала "Сваты".



На данный момент Добронравов отдыхает в Астраханской области. Сейчас, по его словам, он занимается вторым после актерской деятельности любимым делом – рыбалкой. На одной из вылазок с удочками у 58-летнего артиста возникло чувство, будто он в раю. Отдыхает актер вместе со своим старшим сыном Виктором.



В соцсетях началось бурное обсуждение нового образа Федора. Многие из поклонников артиста были потрясены изменениями во внешности артиста, как в хорошем, так и в плохом смысле.

"Уберите эту ужасную бороду!!!! Вы такой классный! А вот борода ужас! Или это для съемок?", "Я бы вас не узнал с бородой", "Какой вы классный человек!", "Какой вы потрясающий, Федор! А с такой бородой вы на доброго гнома похожи", – отметили пользователи "Инстаграм".

Также на его страничке в соцсетях актер ведет небольшую рубрику "Добрые песни" с участием его старшего сына. В этой маленькой колонке оба Добронравова исполняют прекрасные душевные песни, которые помогают представить себя рядом с ними и забыть о суете.

Напомним, что Федор Добронравов уже трижды дедушка. У старшего сына Виктора растут две дочки: Варвара, родившаяся в 2010 году, и Василиса, появившаяся на свет в 2016 году. А у младшего наследника – Ивана – в 2018 году родилась дочь Вероника. Так что такой имидж подходит старому доброму дедушке по статусу.