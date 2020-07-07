"Вы и своего оленя взяли?": народ поиздевался над Самойловой и Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган должны были развестись в середине июня, однако процедура по расторжению брака не состоялась. Звездная пара не комментирует ситуацию в семье и публикует совместные снимки – поклонники негодуют.

Напомним, разлад в отношениях селебрити начался после рождения сына Давида. Видимо, на радостях молодой отец пустился во все тяжкие: гулял по барам, баловался легкими наркотиками, изменял жене и совершал другие непотребства. В итоге Джиган отправился лечиться от зависимостей, а Оксана Самойлова подала на развод.

Модель клялась и божилась, что не собирается прощать неверного супруга, но, кажется, что-то пошло не так. Видимо, рэпер смог загладить вину, и теперь пара выглядит еще счастливее, чем раньше.

На днях семейство отправилось на фотосессию с лесными животными. Во вторник Оксана Самойлова и Джиган опубликовали в своих соцсетях подборку снимков с дочерьми. Супруги с нежностью смотрят друг на друга, обнимаются и целуются.

Подписчики не оценили такой поворот сюжета, поэтому в комментариях стартовал негласный конкурс на самую остроумную шутку. "Какая символичная фотосессия😍 вы, Джиган и рога, которые он сначала наставил вам, а потом вы всем своим подписчикам (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы и своего оленя взяли?", "А Джигана фотошопом приклеили или он в себя пришел?", "Ой, а что это у нас столько рогов на фото) по мне так перебор. Эффектный хайп", – смеются фолловеры.

Другие высказали Оксане Самойловой свои претензии в более жесткой форме. Многие чувствуют себя обманутыми, ведь девушка столько лет создавала видимость идеальной семьи, а в итоге на поверку все оказалось фейком.

"Хайпанули на отношениях, фу, позор. Это мерзко и дешево", "Я требую объяснений насчет Джигана", "Не ожидала от вас такого лицемерия, почему-то до последнего верила, что вы не станете обманывать своих подписчиков", "Игра в красивую и счастливую семью продолжается", – заявили поклонники.

