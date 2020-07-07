Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Адвокат семьи погибшего в ДТП объяснил отказ Ефремова признавать вину

Адвокат семьи погибшего в ДТП объяснил отказ Ефремова признавать вину

Михаил Ефремов. Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look/www.globallookpress.com
Отказ Михаила Ефремова признавать вину в смертельном ДТП шокировал общественность. После такого заявления многие стали осуждать актера. Семья погибшего в аварии Сергея Захарова пребывает в шоке. Их адвокат решил высказаться насчет этого.
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Юрист Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, считает, что защита Михаила Ефремова начала вести подковерные игры. Очевидно, актер хочет избежать сурового наказания. Добровинский предполагает, что судья примет во внимание "социальный взрыв", знаковость дела и даст многодетному артисту условный срок.

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Также адвокат не сомневается, что за Ефремовым стоят серьезные люди, но сейчас родные Захарова чувствуют себя ужасно. "Такое впечатление, что на них вылили ушат помоев", – сказал Добровинский. Юрист в очередной раз напомнил, что семья погибшего не брала никаких денег.

Тем временем Михаилу Олеговичу официально предъявили обвинение. Правда, ничего нового общественность не узнала. Актеру по-прежнему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. Пьяный актер сел за руль своего автомобиля и помчался по вечерней столице. На Садовом кольце он врезался в фургон, водитель которого скончался на следующее утро. С 9-го числа актер находится под домашним арестом.

Автор: 7 июля 2020, 17:04 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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