Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского

Топовые эксперты программы "Пусть говорят" на Первом канале умирают один за другим. 4 июня не стало радиоведущей Юлии Норкиной. В ночь с 5 на 6 июля ушел из жизни Сергей Заграевский. По Москве поползли слухи, будто всему виной киевская Виталина Цымбалюк-Романовская...

"У меня ощущение, что втихую убирают тех, кто неугоден окружению Цымбалюк-Романовской, – заявила "Собеседнику" одна из поклонниц художника. – Сергей Заграевский умел тактично поддевать людей такого склада. Призываю к осторожности тех, кто не равнодушен к истории, случившейся пару лет назад".

Поклонники "Пусть говорят" вспомнили и про трагическую смертью Юлии Норкиной, у которой с Виталиной также были сложные отношения. Во время одной из программ она с кулаками и оскорблениями накинулась на бывшую жену Армена Джигарханяна...

Корреспондент "Дни.ру" позвонил киевской пианистке, чтобы узнать о том, почему умирают ее хулители и гонители.

"Конечно, скоропостижный уход участников известного ток-шоу не случаен, и у него этих грустных происшествий есть "заказчик", – уверяет Виталина. – Это Господь Бог..."

Смерть своих вечных оппонентов Норкиной и Заграевского пианистка прокомментировала жестко. "Влезая в подробности чужой жизни, важно чтобы люди не забывали следить за собственным здоровьем и вовремя посещали врачей".

"У нас прекрасная медицина, все лечится вовремя если не запускать".

"Я не успеваю за всех ставить свечи за самых близких, и это действует, – заверила Цымбалюк-Романовская. – Может быть как раз поэтому Армен Борисович Джигарханян, например, до сих пор справляется с тяжелыми болезнями".