Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского

"У меня ощущение, что втихую убирают тех, кто неугоден окружению Цымбалюк-Романовской, – заявила "Собеседнику" одна из поклонниц художника. – Сергей Заграевский умел тактично поддевать людей такого склада. Призываю к осторожности тех, кто не равнодушен к истории, случившейся пару лет назад".
Поклонники "Пусть говорят" вспомнили и про трагическую смертью Юлии Норкиной, у которой с Виталиной также были сложные отношения. Во время одной из программ она с кулаками и оскорблениями накинулась на бывшую жену Армена Джигарханяна...
Корреспондент "Дни.ру" позвонил киевской пианистке, чтобы узнать о том, почему умирают ее хулители и гонители.
"Конечно, скоропостижный уход участников известного ток-шоу не случаен, и у него этих грустных происшествий есть "заказчик", – уверяет Виталина. – Это Господь Бог..."
Смерть своих вечных оппонентов Норкиной и Заграевского пианистка прокомментировала жестко. "Влезая в подробности чужой жизни, важно чтобы люди не забывали следить за собственным здоровьем и вовремя посещали врачей".
"У нас прекрасная медицина, все лечится вовремя если не запускать".
"Я не успеваю за всех ставить свечи за самых близких, и это действует, – заверила Цымбалюк-Романовская. – Может быть как раз поэтому Армен Борисович Джигарханян, например, до сих пор справляется с тяжелыми болезнями".
Популярные темы форума
Когда вы перестали кормить грудью?
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
На что бабы тратят свою жизнь?
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Как пережить смерть ребенка
Чувство вины
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
Убрать паразитов с земли