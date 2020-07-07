"Давно мечтала": жена сбежала от Сергея Жукова в Америку

Сергей Жуков стал гостем программы "Судьба человека". В эфире шоу музыкант рассказал об отношениях с первой женой, которая собрала вещи и уехала с ребенком в США.

В начале нулевых артист был женат на дочери вице-президента АвтоВАЗа Елене Добындо. Как отметил певец, на отношения сильно повлияла популярность группы "Руки вверх". Возлюбленной лидера коллектива угрожали фанатки, которые караулили кумира под окнами. Сергей Жуков признался, что в те годы не был готов к семейной жизни.

Отношения с женой разладились, брак не смог спасти даже общий ребенок – дочь Саша появилась в 2001 году. Музыкант в эфире шоу "Судьба человека" отметил, что людей должно связывать что-то, кроме детей. У них с первой супругой отсутствовали общие интересы, к тому же артиста никогда не было рядом. Певец заявил, что они с Еленой не могли просто сесть и поболтать. В итоге семья распалась.

Добындо приняла решение уехать в Америку вместе с дочерью. "Она давно об этом мечтала", – сказал Сергей Жуков. Саше было шесть лет, так что девочка смогла быстро адаптироваться к новым реалиям. Артист отметил, что у них прекрасные отношения. Наследница может прилететь к отцу в любой момент, они проводят вместе каникулы.

Сейчас лидер группы "Руки вверх" счастливо женат на Регине Бурд, бывшей солистке коллектива "Сливки". Музыкант без ума от супруги. Как отметил Сергей Жуков в эфире шоу "Судьба человека", его возлюбленная должна была родиться в XVIII веке. "Мы впервые поцеловались только через восемь месяцев знакомства", – улыбнулся артист.