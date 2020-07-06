Муцениеце занялась собой после развода с Прилучным

Почти месяц назад Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. Актера уже успели заметить в компании новой спутницы. Сейчас ему приписывают роман с Мирославой Карпович. Павел отправился в Крым якобы с этой актрисой.
Агата же пока находится в компании подруги в санатории, и о новом избраннике лишь шутит. На днях она опубликовала снимок с манекеном. В кадр попали лишь его спина и рука. До тех пор, пока Муцениеце не показала истукана полностью, многие думали, что у нее на самом деле появился возлюбленный.
Сейчас Агата приходит в форму, чтобы, вероятно, очаровать потенциального ухажера. Она даже соблюдает диету. Недавно Муцениеце предстала перед подписчиками в купальнике и спросила у них, виден ли результат голодания. К публикации она прикрепила опрос. 98% подписчиков ответили утвердительно.
Напомним, несколько недель назад Агата Муцениеце призналась в любви к Павлу Прилучному. Актриса вспомнила диалог с сыном, который поставил ее в неловкое положение. Подробнее об этом писали "Дни.ру".
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