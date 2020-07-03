Ходившего "налево" актера Проскурина похоронят рядом с Началовой

Массовые траурные мероприятия пока еще запрещены из-за эпидемиологической обстановки в стране. Но вдова актера Виктора Проскурина Ирина Хонда настояла на проведении официальной панихиды.
"С артистом надо прощаться на сцене. На сцене! Господа чиновники! Услышьте меня! На Покровке толпы людей! И где здесь про коронавирус и заботу? Почему все это носит выборочный характер?" – билась в истерике Хонда.
Она хочет достойных похорон мужа, несмотря на то, что после его смерти стали всплывать подробности, характеризующие его как не самого верного супруга и примерного семьянина. Мол, и "налево" он ходил, и любвеобильным донельзя был...
Наконец, Хонде удалось пробиться, и столичные власти разрешили устроить прощание в Театральном институте им. Щукина четвертого июля. Оттуда процессия отправится на Троекуровское кладбище, где пройдут и отпевание, и похороны.
В марте 2019 года в траурном зале Троекуровского кладбища прощались и с Юлией Началовой. Неизвестно, знаком ли был с ней Виктор Проскурин, но похоронят его неподалеку от могилы артистки на новом участке некрополя.
Напомним, Виктор Проскурин известен по роли Гены Ляпишева в "Большой перемене", Германа в "Пиковой даме", купца Вожеватова в "Жестоком романсе". Ему удалось побороть онкологическое заболевание и анорексию, а причиной смерти стало заболевание легких – ХОБЛ.
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