Россияне переполошились из-за исчезновения Шепелева

Поклонники бьют тревогу из-за исчезновения Дмитрия Шепелева. Телеведущий не выходил на связь больше месяца.

В середине февраля шоумен сообщил об уходе из передачи "На самом деле" на Первом канале. Дмитрий Шепелев признался, что решение далось ему непросто. Он добавил, что между ним и руководством не было никаких конфликтов.

После увольнения телеведущий стал больше проводить времени с сыном от Жанны Фриске. Кроме того, он занялся развитием своего инстаграм-аккаунта. Однако с недавнего времени Шепелев перестал вести личный блог. Последняя запись в нем была сделана 22 мая.

Возлюбленная звезды Екатерина Тулупова тоже несколько недель хранит молчание. В середине июня дизайнер разместила черно-белую фотографию, сделанную во время прогулки по усадьбе "Быково". Примечательно, что на снимке нет телеведущего.

Поклонники обеспокоены исчезновением Шепелева. "Дмитрий, все ли у Вас хорошо?", "Дима, пожалуйста, не теряйтесь, мы Вас ждем", "Дмитрий, куда пропали?" – переполошились комментаторы. Некоторые обратили внимание, что телеведущий не почтил память умершей супруги 15 июня.

Ранее СМИ сообщили, что телеведущий принял участие в создании новой развлекательной программы, где нет никаких скандалов и разоблачений. Однако по неизвестным причинам передача с участием Дмитрия Шепелева так и не увидела свет.