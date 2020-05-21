Безработный Шепелев нашел себе неожиданное занятие

Шоумен воспитывает семилетнего сына Платона, которого ему родила ныне покойная певица Жанна Фриске. Также с телеведущим проживает дочь его возлюбленной Екатерины Тулуповой, Лада. Девочка является сверстницей Платона.
В соцсетях Дмитрий Шепелев часто рассуждает о методах воспитания, делится новостями и просит совета у более опытных родителей. Микроблог знаменитости популярен, в том числе, у молодых мам.
Так накануне Дмитрий поведал, что за время карантина освоил множество игр для Платона и Лады. Два месяца телеведущий ежедневно выводил детей на прогулку во двор, где развлекал их.
По словам Шепелева, он изучил такие игры как: "Съедобное-несъедобное", "Классики", "Догонялки", "Гиганты", "Ножички" и другие. Теперь, по словам звезды, она может работать в детском саду. Отметим, что после ухода с Первого канала Дмитрий Шепелев сидит без работы. Ранее ходили слухи, что знаменитость снялась в пилотной серии какого-то проекта, однако пока сплетни не подтвердились.
Добавим, на днях Шепелев сообщил, что изменил свое отношение к гаджетам. Ранее артист считал, что мобильные устройства отвлекают ребенка от занятий и делают зависимым. Между тем, опытным путем знаменитость выяснила обратное. Как оказалось, смартфон является отличным мотиватором для ребенка. Благодаря гаджету наследник знаменитости улучшил успеваемость в школе.
"Сын захотел карандаш для IPad. Ну, я согласился, но при условии, что он займет первое или второе место по результатам успеваемости в классе", – поделился Дмитрий Шепелев.
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