Соблазнительная вдова Хворостовского возбудила мужа Нетребко появлением без лифчика

Со дня смерти прославленного баритона Дмитрий Хворостовского прошло два с лишним года. Правила предписывают вдове соблюдать траур по мужу ровно год. Флоранс Илли-Хворостовская все исполнила, как должно. И теперь снова радуется жизни.

Вдова Хворостовского вместе с дочерью отдыхает в Таормине – историческом городе на восточном побережье Сицилии в Италии. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она поделилась фото на фоне античного театра, который был построен греками в III веке до нашей эры.

Поклонников заинтересовало не столько место, где в разное время выступали актеры-трагики и шли кровавые гладиаторские бои, сколько сексуальный вид Флоранс. 24 июля ей исполнилось 50, а выглядит она почти ровесницей 13-летней дочери.

Дерзкое короткое обтягивающее платье максимально оголило тело вдовы Хворостовского, причем лифчик здесь явно был бы лишним. Так решила и Флоранс. Теперь ничего не мешает любоваться ее плечами и грудью. Шоколадный загар, стройность стана, кудрявые волосы – ах, какой восторг!

Этот сочный вид оценили в основном мужчины. Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов одним из первых отметил фото как понравившееся. Вид полуголой красавицы артисту пришелся по душе. К коллеге присоединился оперный певец Ильдар Абдразаков. А у ж он знает толк в женской красоте!