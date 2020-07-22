Анна Хилькевич решила радикальным образом изменить свою жизнь: Влюбилась

Звезда сериала "Универ. Новая общага" влюбилась в загородную жизнь. Возвращаться в мегаполис Анна Хилькевич не хочет.

Еще в мае знаменитость с мужем и дочерьми переехала в особняк в Подмосковье. Анна Хилькевич и ее близкие спасались от пандемии коронавирусной инфекции на природе.

Когда карантинные меры были сняты, а эпидемиологическая обстановка в столице улучшилась, у знаменитого семейства появилась возможность вернуться в городскую квартиру. Однако уезжать в шумный мегаполис Анне уже не хочется. Артистка решила радикальным образом изменить свою жизнь и остаться в деревне.

"Влюбились в этот спокойный ритм, в природу на расстоянии вытянутой руки, в запахи", – призналась Хилькевич. Звезда сериала "Универ. Новая общага" постепенно перевозит вещи из квартиры в особняк.

Анна Хилькевич не исключает, что может соскучиться по Москве. Однако на данный момент ее дети слишком малы, чтобы оценить прелести столичной жизни, а она сама, как и ее муж, уже насытились городом.

Артистка подчеркнула, что комфортно жить можно не только в большом городе. Мегаполис, по словам Анны, "сжирает людей, время, силы и энергию". Он подходит только для работы. Хилькевич добавила, что, родись она где-нибудь в провинции, обязательно бы приехала покорять Москву.

Напомним, что звезда сериала "Универ. Новая общага" воспитывает дочерей Арианну и Марию. На прошлой неделе Анна Хилькевич рассказала, что ее старшая наследница впервые приготовила завтрак. Арианна встала раньше всех, расставила столовые приборы, посуду и разложила еду.