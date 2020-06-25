Хилькевич пожаловалась на активных детей: Чуть не поседели

Накануне знаменитость опубликовала фото с мужем и двумя дочерьми – четырехлетней Арианной и двухлетней Марией. Девочки с улыбкой смотрят в кадр и обнимают родителей. Как отметила актриса, они с мужем ужасно вымотались, пока гуляли три часа с активными детьми. "Мы чуть не поседели", – пошутила Анна Хилькевич.
Звезда рассказала, что малышки постоянно просили пить, есть, кататься на каруселях и новые игрушки. Пара забыла взять коляску для младшей дочери, и девочка не слезала с рук, поэтому теперь у актрисы ужасно болит спина.
Девушка с юмором относится к теме материнства. Она не скрывает, что часто бывает трудно справиться с маленькими детьми. Артистка считает, что показывать матерей живыми женщинами – это нормально, ведь идеальных людей не бывает.
Правда, не все понимают юмор Анны Хилькевич. Однажды она поплатилась за жесткую шутку. Весной девушка показала кадры, на которых ее старшая дочь заперта в собачьей клетке и радостно гавкает.
Подписчики пригрозили артистке обратиться в органы опеки. С тех пор звезда "Универа" тщательнее выбирает контент для соцсетей.
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