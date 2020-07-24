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Врачи не смогли помочь страдающему мужу Аглаи Шиловской

Врачи не смогли помочь страдающему мужу Аглаи Шиловской

Аглая Шиловская. Кадр youtube.com
Аглая Шиловская редко откровенничает о своей личной жизни. Поэтому каждое ее слово о семье и муже ценится фанатами и журналистами на вес золота.
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Аглая Шиловская рассказала о болезни своего мужа Федора Воронцова. Оказывается, на протяжении нескольких месяцев супруг популярной артистки мучился от страшных болей, однако медики ему не могли помочь. "Несколько месяцев адских болей у моего мужа Феди. Состояние креветки, грыжа... Никто не мог помочь", – сообщила Аглая.

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По всей видимости, у Федора Воронцова были проблемы с позвоночником. Впрочем, сама Шиловская предпочла подробно не обсуждать эту тему. Она лишь отметила, что только недавно ее мужу все же удалось найти специалистов, которые оказали ему помощь. Аглая поблагодарила их за то, что они сумели поставить Федора на ноги.

Отметим, что Шиловская и Воронцов поженились три года назад. Причем о свадьбе актеры предпочитали, в отличие от многих коллег, не распространяться. Говорят, ради важного дня Аглая Шиловская похудела на пять килограммов. После росписи в одном из московских загсов молодожены вместе с родными и друзьями отправились в ресторан. По некоторым данным, влюбленные не ограничились только гражданской регистрацией, но еще и обвенчались.

Аглая Шиловская и Федор Воронцов познакомились, когда еще учились в Щукинском училище. Они состояли в одной компании. По признанию Шиловской, Воронцов ей нравился, однако вскоре она узнала, что он женился, а потом выяснилось, что у него родился ребенок. "Женатые мужчины для меня табу, я не разрушаю семьи", – заявила впоследствии Аглая Шиловская.

Однако вскоре Федор Воронцов оформил развод. По словам актрисы, только после того, как Федя стал свободным, у них начались романтические отношения.

Автор: 24 июля 2020, 16:38 Источник: "7 Дней" ✓ Надежный источник
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