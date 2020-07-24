Тарасов прокомментировал пьяный дебош в самолете

Накануне появилась информация о том, что бывший муж Ольги Бузовой устроил пьяный дебош в самолете "Казань – Москва". Якобы Дмитрий Тарасов с друзьями "орал весь полет" и игнорировал замечания экипажа.

Очевидец рассказал, что за ним в салоне сидели какие-то дебоширы, которые громко общались и потребляли спиртное. Стюардессы пытались их утихомирить и даже грозились вызвать полицию. На выходе из самолета пассажир увидел, что в компании задир Дмитрий Тарасов.

Накануне журналисты пытались взять у футболиста комментарий по поводу инцидента, однако тот отказался от общения. В пятницу, 24 июля, бывший супруг Ольги Бузовой в личном блоге все же прояснил ситуацию.

Дмитрий Тарасов заявил, что его оклеветали, и ничего подобного не было. Звезда добавила, что все знают бортовой этикет, и в случае недостойного поведения людей обычно снимают с самолета или передают в руки страж порядка по прилете.

Футболист подчеркнул, что ничего такого не случилось, а значит, все это вранье. Он попросил поклонников не верить слухам.

Также бывший муж Ольги Бузовой вспомнил единственный неприятный момент, который случился с ним в самолете. Тогда какой-то пассажир пытался снять звезду на видео исподтишка. Дмитрий Тарасов сделал человеку замечание, но даже в такой ситуации был спокоен и сдержан.