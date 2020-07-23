"Орал весь полет": Тарасов устроил пьяный дебош на борту самолета

Футболист Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Казани в Москву. Подробностями поделился один из пассажиров лайнера.

По словам очевидца, спортсмен сидел вместе с друзьями и "орал весь полет". Стюардессы несколько раз сделали им замечания и даже пригрозили вызвать полицию по прилете.

Но пьяная компания проигнорировала просьбы членов экипажа. Также они кричали на всех пассажиров, которые снимали их на камеру.

Журналисты связались с Тарасовым, но он отказался комментировать случившееся. "Не хочу отвечать вообще", – заявил футболист в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Напомним, сейчас спортсмен выступает за казанскую команду "Рубин". До этого Дмитрий Тарасов играл в составе московского "Локомотива".

Приземлились, слышу, кто-то из них орет на пассажира, чтоб не снимал видео. Думаю, кто такой там среди них.



Оказалось, футболист Дмитрий Тарасов.



Ну, поздравляю с окончанием сезона что ли! — Alexey Kayumov (@AlexKayum) July 23, 2020

Футболист не в первый раз оказывается в центре скандала. Ранее он рассказал, почему развелся с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, телеведущая занималась только карьерой и не думала о семье.

Кроме того, спортсмен "вскрыл" ее мобильный телефон, чтобы прочитать личные переписки. Оказалось, что артистка поливала грязью отца Дмитрия Тарасова и писала неприятные сообщения его матери.