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"Орал весь полет": Тарасов устроил пьяный дебош на борту самолета

Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Футболист Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Казани в Москву. Подробностями поделился один из пассажиров лайнера.
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По словам очевидца, спортсмен сидел вместе с друзьями и "орал весь полет". Стюардессы несколько раз сделали им замечания и даже пригрозили вызвать полицию по прилете.

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Но пьяная компания проигнорировала просьбы членов экипажа. Также они кричали на всех пассажиров, которые снимали их на камеру.

Журналисты связались с Тарасовым, но он отказался комментировать случившееся. "Не хочу отвечать вообще", – заявил футболист в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Напомним, сейчас спортсмен выступает за казанскую команду "Рубин". До этого Дмитрий Тарасов играл в составе московского "Локомотива".

Футболист не в первый раз оказывается в центре скандала. Ранее он рассказал, почему развелся с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, телеведущая занималась только карьерой и не думала о семье.

Кроме того, спортсмен "вскрыл" ее мобильный телефон, чтобы прочитать личные переписки. Оказалось, что артистка поливала грязью отца Дмитрия Тарасова и писала неприятные сообщения его матери.

Автор: 23 июля 2020, 15:49 Источник: Twitter • Требует проверки

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