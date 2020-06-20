"Жизнь продолжается": вдова Хворостовского о возможном появлении нового мужчины

Время летит незаметно. Уже осенью 2020 исполнится три года со дня смерти Дмитрия Хворостовского. Оперный певец долгое время боролся с раком головного мозга, но так и не смог одержать победу в нелегкой схватке. Его супруга Флоренс осталась жить с двумя детьми в Лондоне.

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