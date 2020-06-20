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"Жизнь продолжается": вдова Хворостовского о возможном появлении нового мужчины

Дмитрий Хворостовский. Фото: Facebook.com, Фейсбук /Global Look Press/www.globallookpress.com
Время летит незаметно. Уже осенью 2020 исполнится три года со дня смерти Дмитрия Хворостовского. Оперный певец долгое время боролся с раком головного мозга, но так и не смог одержать победу в нелегкой схватке. Его супруга Флоренс осталась жить с двумя детьми в Лондоне.
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Вдова Дмитрия Хворостовского редко выходила на связь с журналистами и не обсуждала личную жизнь на своей странице в Инстаграме. Но покой Флоренс потревожил Юсиф Эйвазов, предложивший жене выдающегося баритона пообщаться в прямом эфире.

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 Дмитрий Александрович Хворостовский

Дмитрий Александрович Хворостовский оперный певец

Женщина рассказала о жизни в Лондоне и кардинальных изменениях в семье Хворостовского. В то время, как британская столица постепенно оживает после бушующей пандемии короноварису, вдова оперного певца тоже приходит в чувства и налаживает контакт с внешним миром.

По словам Флоренс Илли, в городе уже все открыто, кроме ресторанов, кафе и баров. Так как семья живет в хорошем районе – рядом с домом расположен парк, они могут гулять там без каких-либо ограничений. Более того, женщина начала возвращаться к былой активности и возобновила занятия спортом по будням.

Флоренс призналась, что после смерти Хворостовского ее мир перевернулся. Первое время женщине было чрезвычайно тяжело.

"Мир как будто остановился. Но у меня есть дети, которые поддерживают, друзья. В последние дни Дима мне говорил: "Фло, ты мне обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна", – сделала откровенное заявление Илли.

Дмитрий Хворостовский даже хотел, чтобы его супруга когда-нибудь с кем-нибудь познакомилась, не вспоминая о семейной трагедии. Вдова певца добавила, что поначалу Дмитрий отрицал болезнь. Когда диагноз подтвердился, Хворостовский просил родных и близкий быть всегда рядом.

Напомним, пара Дмитрия и Флоренс была вместе 18 лет. Многие фанаты Хворостовского негативно относились к вдове и долгое время срывались на нее в социальных сетях. Женщина старалась жить обычной жизнью и не грустить. Поклонники баритона критиковали Флоренс за ухоженный внешний вид, отличную физическую форму и появление на светских мероприятиях.

Стоит отметить, что сын Дмитрия публично заявил о своих дальнейших планах в карьере. Максим мечтает пойти по стопам звездного отца и посвятить свою жизнь музыке. Мальчик хотел бы исполнять джаз, блюз и рок.

Автор: 20 июня 2020, 11:00 Источник: Инстаграм Юсифа Эйвазова ✓ Надежный источник

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