"Его любили женщины": коллега высказался о покойном Александре Беляеве

Друзья и сослуживцы ведущего прогноза погоды на НТВ Александра Беляева с теплом вспоминают о том, каким человеком он был. Журналист Алексей Пивоваров много лет работал с коллегой, которого считал эталоном профессионализма.

По словам Алексея Пивоварова, Александр Беляев имел мастерство американского ведущего: работал на публику, правильно подавая простую информацию. Он добавил, что старший коллега и в непростых житейских ситуациях умел находить нужные слова.

Журналист вспомнил, как они делали материал о 50-летии смерти Сталина. Тогда Александр Беляев поведал интересную историю. Оказалось, что он был на тех похоронах. На прощание с руководителем СССР его мальчишкой привела мать.

Поведал Алексей Пивоваров и об отношениях ведущего Александра Беляева с противоположным полом. "Я слышал, что его любили женщины, а он их любил в ответ", – отметил журналист.

Он добавил, что коллега был настолько вежлив и галантен с представительницами прекрасного пола, что его никто не заподозрил бы в грязных намерениях. Присоединилась к словам Алексея Пивоварова и еще одна сослуживица ведущего Александра Беляева.

Ирина Полякова отметила, что для всего коллектива НТВ смерть ведущего прогноза погоды стала тяжелой потерей. По ее словам, он был очень светлым человеком. Правда, в последнее время приезжал в студию редко из-за болезни.

По некоторым данным, с онкологическим заболеванием ведущий прогноза погоды боролся девять лет. О смерти Александра Беляева стало известно 20 июля.

