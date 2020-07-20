Известный ведущий прогноза погоды умер от рака

Александр Беляев боролся с раком последние несколько лет. Однако организм 71-летнего телеведущего не справился.

Печальные новости об Александре Беляеве сообщила его помощница. По ее словам, кандидат географических наук, знаменитый телеведущий скончался в реанимации. Последние годы своей жизни Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием.

Недавно он рассказывал, что у него опухоль в прямой кишке. Синоптик ранее скрывал диагноз. "Звучит не комильфо", – пояснял Александр Беляев. Интересно, что еще несколько месяцев назад синоптик прошел плановое обследование. Врачи сообщили ему, что опухоль уменьшилась в размерах и больше не представляет угрозы для жизни. У Александра Беляева началась ремиссия.

Однако вскоре ему стало хуже, его срочно госпитализировали. В ходе осмотра медики обнаружили у Александра Беляева пятисантиметровую опухоль. Телеведущему потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Онкобольной провел на операционном столе девять часов.

Ведущий прогноза погоды на НТВ радовался жизни, несмотря на страшное заболевание. Как отмечали его друзья и родные, он сохранял позитивный настрой и надеялся на выздоровление. А накануне его 71-летия экстрасенс предсказал, что синоптик избавится от недуга. "Дай бог, чтобы сбылось", – прокомментировал онкобольной Александр Беляев. К сожалению, этот прогноз не сбылся.