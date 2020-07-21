"Практически все вырезали": опубликованы предсмертные слова ведущего прогноза погоды Александра Беляева

Накануне ушел из жизни легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев, которого многие россияне с детства узнавали по одному только голосу. В последние годы жизни географ боролся с онкологическим заболеванием, но продолжал работать.

Александр Беляев скончался на 72-м году жизни. На протяжении девяти лет он стойко сражался с раком прямой кишки, не теряя оптимизма. Хорошо знакомые с ним журналисты рассказывали, что у ученого не было агентов или секретарей: на звонки он всегда отвечал сам и любил пообщаться.

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Говоря о своей болезни, Беляев всегда выражал надежду на победу над недугом. Даже когда показатели его здоровья не улучшались, он радовался, что, по крайней мере – ухудшения тоже нет. Более того, несмотря на плохое самочувствие, географ продолжал работать. В одном из интервью он рассказал, что ему было тяжело двигаться, но он согласился на предложение начальства выходить в эфир. Знакомое лицо ведущего появлялось на телеэкранах до 1 февраля 2020 года. После этого он отправился на отдых.

Когда журналист StarHit позвонил ведущему в последний раз, Александр Беляев рассказал, что перенес сложную операцию.

"Всем огромный привет и мои уверования – сделаю максимум, чтобы каким-то образом выкарабкаться из этой ситуации. Последняя операция была действительно уникальной, шла 9 часов – у меня практически все вырезали! Самое главное, что я все-таки разговариваю!", – сказал Беляев.



Тем не менее, выкарабкаться ведущему не удалось. 19 июля у него резко подскочил уровень сахара в крови и географ был доставлен в реанимацию с гипергликемией. На следующий день его не стало.