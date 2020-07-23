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Рождение ребенка стало приносить доход Божене Рынской

Рождение ребенка стало приносить доход Божене Рынской

Божена Рынска. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Божена Рынска зарабатывает на четырехмесячной дочери. Журналистка продвигает товары для новорожденных детей.
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На днях Божена Рынска опубликовала в "Инстаграм" совместную фотографию с дочкой Евгенией. Под снимком журналистка написала, что наследница уже ест прикорм, причем с удовольствием. Далее по тексту она упомянула три бренда, один из которых занимается продажей детских товаров, а другие организовали фотосессию.

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Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

Ранее журналистка признавалась, что зарабатывает на рекламе исключительно для того, чтобы оплатить услуги суррогатной матери, благодаря которой Евгения появилась на свет.

В комментариях пользователи Сети дали понять, что им малоинтересны упомянутые в публикации бренды. Поклонники обратили внимание на черты лица девочки. Некоторые отметили, что Евгения очень похожа на своего покойного отца Игоря Малашенко. "На папу похожа, или мне показалось?", "С каждым днем у Женечки взгляд становится все осмысленнее", – написали подписчики.

Напомним, дочь Божены Рынской появилась на свет в марте 2020 года. Суррогатная мать родила малышку благодаря биоматериалу, который был заморожен при жизни Игоря Малашенко. Журналистка состояла в отношениях с политологом, предположительно, с 2012 года.

Автор: 23 июля 2020, 19:32 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Бедный ребенок. Родился от умершего отца и недалекой мамаши путём суррогатки. Д..., сидела бы уже молча, рекламировала бы подгузники. Так нет, теперь будет цыганить миллионы с родственников бывшего.
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