Наталья Громушкина о бывшем муже: Он утомлял вниманием

Звезда российского кино Наталья Громушкина рассталась с Александром Домогаровым в 2005 году. Актриса долго была одна. Она вышла замуж лишь спустя семь лет. Новым избранником Натальи тогда стал Илья Оболонков. Но и этот брак не просуществовал долго.



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