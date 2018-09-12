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Кричащая мать заставила Громушкину избавиться от ребенка

Наталья Громушкина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Актриса Наталья Громушкина дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, как под давлением матери была вынуждена сделать аборт, после которого долго не могла забеременеть.
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Наталья Громушкина узнала, что ждет ребенка, на втором курсе ГИТИСа. За три месяца до этого в ее семье случилось горе – погиб 19-летний брат Павел. "С родителями творилась катастрофа, они винили в случившемся весь мир и друг друга. Это был уже второй ребенок, которого они похоронили: моя старшая сестра умерла совсем маленькой, еще до нашего с Пашей рождения", – рассказала Громушкина.

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По словам актрисы, когда она узнала о беременности, подумала, что сможет этой новостью взбодрить родителей, ведь у них появится внук. Однако реакция матери оказалась прямо противоположной. Она в штыки восприняла известие о том, что скоро станет бабушкой. "Она плакала и кричала: "Ты еще молодая, у тебя все впереди. Если ты это сделаешь, я наложу на себя руки!" Меня заставили избавиться от ребенка..." – цитирует Громушкину "Караван историй".

После пережитого стресса актрисе долгое время не удавалось забеременеть. Однако спустя годы Наталья зачала ребенка. Радостную новость она объявила прямо за новогодним столом. "В 2005 год я входила, собираясь стать и папой, и мамой одновременно. Потому что отец Гордея – существо эфемерное, его не существует. Я так решила! Он – космонавт, который улетел на другую планету и не вернулся, а все его документы и фотографии были уничтожены в целях секретности операции", – поведала актриса.

Сейчас Гордею 13 лет. Его отцом записан известный актер Александр Домогаров, с которым Громушкина незадолго до родов оформила развод. Она пояснила: "Так как между разводом и появлением Гордея на свет прошло не так много времени, по нашим законам бывшего мужа автоматически вписали отцом моего сына в свидетельство о рождении".

По словам артистки, она узнала об этом, когда пришла за готовыми документами. "У меня был шок. Я в прямом смысле слова билась в ЗАГСе головой о стену. Кричала, умоляла, предлагала деньги, чтобы поставить в свидетельстве прочерк. Ничего не помогло", – констатировала Наталья. Вплоть до совершеннолетия Гордея актрисе придется обращаться к бывшему мужу, чтобы он давал согласие на выезд мальчика за границу.

В 2013 году Наталья родила дочь Илиану от актера Ильи Оболонкова. Влюбленные прожили вместе несколько лет, а недавно стало известно, что Наталья и Илья расстались. Однако они сумели сохранить хорошие отношения. "Да, я немного ненормальная. Люблю дружить с бывшими, боюсь их потерять. Они часть моей жизни, близкие уже люди", – заключила Громушкина.

Автор: Наталья Аряева12 сентября 2018, 11:20

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