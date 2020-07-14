Разъяренная соседка вызвала к Сябитовой полицию

У Розы Сябитовой произошел конфликт с жильцами ближайшего к ней дома. Они обвинили ее в свалке мусора у дороги.

Возмущенные соседи пожаловались правоохранителям. Стражи правопорядка прибыли к Розе Сябитовой незамедлительно.

Телезвезда себя виноватой не считает. В своем инстаграм-аккаунте она подробно объяснила суть проблемы. По словам ведущей, у нее действительно скопилось несколько мешков с отходами. В ожидании мусоровоза она просто сложила их у дороги с внешней стороны своего участка.

Это не понравилось соседям, и они вызвали полицию. Оказывается, водитель мусоровоза, который забирает мешки с отходами, попросил, чтобы Роза Сябитова подвезла их к обочине дороги. Так ему их было бы удобнее погрузить.

"Но неизвестная соседка – я даже не знаю, кто эта женщина – накинулась на меня, грубила и в итоге вызвала полицию", – пожаловалась звезда. Розе Сябитовой пришлось упаковать мусор и временно сложить к себе в машину до приезда мусоровоза.