Осужденный за мошенничество Серебренников прокомментировал приговор: Я не вор

На днях Кириллу Серебренникову огласили приговор после трехлетнего разбирательства по делу "Седьмой студии". Знаменитость признали причастной к хищению 198 миллионов рублей, выписали штраф в 800 тысяч и дали три года условно.

После оглашения результатов расследования он рассказал о своем отношении к ситуации. Многие были удивлены столь мягкому приговору, режиссер же, напротив, считает себя невинно осужденным. Он отметил, что не вор и не мошенник, а также заявил, что у него нет денег на выплату штрафа.

Кирилл Серебренников надеется, что в конечном итоге его оправдают. Адвокат подсудимого уже подал на апелляцию. Постановщик назвал дело абсурдным и добавил, что, по сути, у стороны обвинения не было никаких доказательств.

Режиссер отметил: он был готов к любому приговору, так как дело "Седьмой студии" выглядело показательной поркой. Три года, которые длился процесс, знаменитость назвала лживыми. Однако Кирилл Серебренников благодарен ситуации за опыт и новых друзей.

Постановщик заявил, что ему было приятно получать поддержку от мировых деятелей искусства. Особое внимание ему уделяли представители отечественного шоу-бизнеса – они знали подробности дела и все равно были на его стороне.

После суда режиссер уехал в свой загородный дом. Кирилл Серебренников хочет какое-то время отдохнуть и переосмыслить случившееся. Также он планирует заняться просмотром фильмов и чтением.