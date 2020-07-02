Осужденный за мошенничество Серебренников прокомментировал приговор: Я не вор

После оглашения результатов расследования он рассказал о своем отношении к ситуации. Многие были удивлены столь мягкому приговору, режиссер же, напротив, считает себя невинно осужденным. Он отметил, что не вор и не мошенник, а также заявил, что у него нет денег на выплату штрафа.
Кирилл Серебренников надеется, что в конечном итоге его оправдают. Адвокат подсудимого уже подал на апелляцию. Постановщик назвал дело абсурдным и добавил, что, по сути, у стороны обвинения не было никаких доказательств.
Режиссер отметил: он был готов к любому приговору, так как дело "Седьмой студии" выглядело показательной поркой. Три года, которые длился процесс, знаменитость назвала лживыми. Однако Кирилл Серебренников благодарен ситуации за опыт и новых друзей.
Постановщик заявил, что ему было приятно получать поддержку от мировых деятелей искусства. Особое внимание ему уделяли представители отечественного шоу-бизнеса – они знали подробности дела и все равно были на его стороне.
После суда режиссер уехал в свой загородный дом. Кирилл Серебренников хочет какое-то время отдохнуть и переосмыслить случившееся. Также он планирует заняться просмотром фильмов и чтением.
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