"Жестокий тиран": Харламов назвал истинную причину развода с Асмус

О предстоящем разводе звезд стало известно 22 июня. В социальной сети "Инстаграм" Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили, что переходят в новую стадию отношений. Они будут поддерживать дружеские отношения ради воспитания дочери Анастасии.
Пара предпочла скрыть причину расставания, чем вызвала бурные обсуждения. Одни пользователи Сети предположили, что супруги расстались из-за постельной сцены Асмус в картине "Текст". Другие сетевые эксперты заявили, что Харламов встретил новую избранницу.
Свои догадки также озвучили близкие к звездам люди. Так, продюсер Олеся Сазыкина сообщила, что к разрыву отношений мог привести скверный характер шоумена. Другая знакомая юмориста Наталья Субботина рассказала о его неадекватном поведении. По ее словам, Харламов злоупотребляет алкоголем.
Резидент Comedy Club назвал эти сплетни чушью и околесицей. Харламов не знаком лично ни с Сазыкиной, ни с Субботиной. В своем микроблоге юморист заявил, что истинной причиной развода с Асмус стал шопоголизм.
Также он подтвердил, что обладает скверным характером. "Старый наркоман с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями", – написал Гарик Харламов.
Поклонники поняли, что артист шутит, и решили подыграть ему. "Не отмазывайся, мы-то понимаем, что ты просто хочешь прийти на "Давай поженимся", "Я думала, все дело в страсти к Батрутдинову. Асмус устала от шведской семьи и собралась в Тибет", – отметили с иронией комментаторы.
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