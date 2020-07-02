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"Жестокий тиран": Харламов назвал истинную причину развода с Асмус

Гарик Харламов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист Гарик Харламов устал от сплетен вокруг его развода с актрисой Кристиной Асмус. Шоумен решил положить конец слухам и назвать истинную причину расставания с женой.
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О предстоящем разводе звезд стало известно 22 июня. В социальной сети "Инстаграм" Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили, что переходят в новую стадию отношений. Они будут поддерживать дружеские отношения ради воспитания дочери Анастасии.

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Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Пара предпочла скрыть причину расставания, чем вызвала бурные обсуждения. Одни пользователи Сети предположили, что супруги расстались из-за постельной сцены Асмус в картине "Текст". Другие сетевые эксперты заявили, что Харламов встретил новую избранницу.

Свои догадки также озвучили близкие к звездам люди. Так, продюсер Олеся Сазыкина сообщила, что к разрыву отношений мог привести скверный характер шоумена. Другая знакомая юмориста Наталья Субботина рассказала о его неадекватном поведении. По ее словам, Харламов злоупотребляет алкоголем.

Резидент Comedy Club назвал эти сплетни чушью и околесицей. Харламов не знаком лично ни с Сазыкиной, ни с Субботиной. В своем микроблоге юморист заявил, что истинной причиной развода с Асмус стал шопоголизм.

Также он подтвердил, что обладает скверным характером. "Старый наркоман с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями", – написал Гарик Харламов.

Поклонники поняли, что артист шутит, и решили подыграть ему. "Не отмазывайся, мы-то понимаем, что ты просто хочешь прийти на "Давай поженимся", "Я думала, все дело в страсти к Батрутдинову. Асмус устала от шведской семьи и собралась в Тибет", – отметили с иронией комментаторы.

Автор: 2 июля 2020, 15:29 Источник: Instagram
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