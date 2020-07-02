"Не жалуйтесь": Харламова больно укололи после известия о расставании с Асмус

Недавно шоумен Артур Джанибекян заявил, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус является следствием общественного негативного воздействия. Можно предположить, что он возложил вину за происходящее на людей, которые критиковали супругу резидента Comedy Club за съемки в фильме "Текст".
С подобной точкой зрения не согласилась одиозный блогер Лена Миро. Светского обозревателя возмутило то, что сторонних людей втягивают в скандал вокруг представителей шоу-бизнеса, сообщает Пятый канал.
Миро написала на своей страничке в "Живом журнале", что звезды сами выставляют личную жизнь напоказ, делая из повседневности подобие реалити-шоу. По мнению блогера, довольно глупо удивляться тому, что публика подхватывает горячий инфоповод и обсуждает "виновников торжества".
Миро напомнила, что Асмус и Харламов самостоятельно подпортили репутацию, создав образ пары, в которой есть место для неверности. Выставляя грязное белье на всеобщее обозрение, не нужно ждать, что это выльется в нечто светлое и положительное, считает она.
Блогер добавила, что публичным персонам не мешало бы более трепетно относиться к семьям и беречь частное от посторонних глаз. "Сами не демонстрируйте, и никто не станет вас трогать. А уж если живете не талантом, не творчеством, а соцсетью эскортниц, то и не жалуйтесь!" – резюмировала она.
Популярные темы форума
Тратит все на алкоголь
Дочь не хочет рожать
Молочница год не проходит
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Чувство вины
Ваше отношение к Зеленскому?
Напутствие для россиян
За неделю набрала 10 килограмм
а вы знали что Кудрявцева уже бабушка?