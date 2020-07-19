"Какая тощая!": Полина Гагарина напугала чудовищной худобой

Весной стало известно о разводе Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Искаховым. По какой причине супруги расстались, пока неизвестно. Говорят, что у певицы новый возлюбленный. В Сети даже появились снимки Полины с неким мужчиной. Артистка же пока никаких заявлений не делает.
Сейчас Гагарина увлечена творческим процессом и спортивными тренировками. Певица готовится к предстоящим выступлениям.
На днях она опубликовала видео с домашнего фитнес-занятия. Полина показала момент, как она легко перепрыгивает через лежащего на полу тренера, а также делает берпи. Такие упражнения позволяют быстро избавиться из жира, но у Гагариной его, очевидно, нет.
Именно поэтому поклонники забили тревогу – Полина чересчур похудела! "Тощая", "Доска", "Скоро Полина растает", "Круто, но десяточку килограммов надо прибавить", – написали пользователи Сети.
Напомним, недавно Александр Рогов высказался о внешнем виде Полины Гагариной. Стилист отметил, что певицу сложно назвать модницей.
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