"Какая тощая!": Полина Гагарина напугала чудовищной худобой

Полина Гагарина продолжает совершенствоваться. Она с удовольствием занимается физкультурой. Но поклонники считают, что артистке следует остановиться, иначе ее "сдует ветер".

Весной стало известно о разводе Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Искаховым. По какой причине супруги расстались, пока неизвестно. Говорят, что у певицы новый возлюбленный. В Сети даже появились снимки Полины с неким мужчиной. Артистка же пока никаких заявлений не делает.

Сейчас Гагарина увлечена творческим процессом и спортивными тренировками. Певица готовится к предстоящим выступлениям.

На днях она опубликовала видео с домашнего фитнес-занятия. Полина показала момент, как она легко перепрыгивает через лежащего на полу тренера, а также делает берпи. Такие упражнения позволяют быстро избавиться из жира, но у Гагариной его, очевидно, нет.

Именно поэтому поклонники забили тревогу – Полина чересчур похудела! "Тощая", "Доска", "Скоро Полина растает", "Круто, но десяточку килограммов надо прибавить", – написали пользователи Сети.

Напомним, недавно Александр Рогов высказался о внешнем виде Полины Гагариной. Стилист отметил, что певицу сложно назвать модницей.