Народ беснуется под фото Асмус в мини-шортах

Кристина Асмус занялась продвижением своего инстаграм-аккаунта. Совсем скоро у актрисы будет четыре миллиона подписчиков.

Уже известно, что после расставания с возлюбленными к знаменитостям повышается интерес. Самым ярким примером является Ольга Бузова, которая вольно-не вольно заработала на собственном несчастье.

Если говорить о недавних случаях, то Агата Муцениеце также начала монетизировать разрыв с Павлом Прилучным. Еще весной она запустила авторское шоу на "Ютубе".

Кристина Асмус, которая и без того имеет армию поклонников, решила привлечь к своей персоне еще больше внимания. Актриса объявила о розыгрыше призов, которые получат несколько подписчиков, выполнившие все условия. За проведение конкурса знаменитости обычно получают от спонсоров приличную сумму. Вряд ли Асмус стала исключением.

Чем больше подписчиков и комментариев, тем больше знаменитость может брать денег за рекламу. Зная это, Кристина опубликовала пост. Она попросила поклонников писать как можно больше комментариев, благодаря которым некоторые поклонники якобы получат приз.

Под публикацией развернулась борьба за ценные подарки. Всего за час пользователи Сети написали 10 тысяч раз.

Некоторые поклонники, похоже, не стали обращать внимание на конкурс и отметили красоту Асмус, запечатленной на фото. Актриса со спины позирует в коротких шортах, демонстрируя длинные ноги.

Напомним, в прошлом месяце Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым. Супруги не стали рассказывать, что стало причиной разрыва отношений, однако отметили – такое решение они приняли еще в прошлом году.