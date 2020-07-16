Зачем Наталья Фриске копирует знаменитую сестру

Наталья Фриске оказалась в центре громкого скандала после того, как спела на свадьбе хит своей сестры "Где-то летом". Ее критикуют: некоторые уверены, что она просто завидует Жанне, поэтому надевает ее наряды и пытается прорваться на сцену.
Психолог Анна Завгороднева считает, что не все так однозначно. По ее словам, делать какие-то выводы можно только при четком понимании того, что произошло на свадьбе.
Специалист полагает, что Наталья видела свое выступление на сцене как дань памяти сестре. Она сравнила инцидент с ситуацией, в которой оказалась группа "Король и шут" после смерти ее лидера Михаила Горшенева. Место фронтмена занял его брат.
"Я не думаю, что в выступлении Натальи есть психологическая подоплека помимо того, что это дань памяти сестре", – уверена Завгороднева.
Она добавила, что речь не идет о зависти или желании заработать на имени Жанны Фриске. Психолог считает, что своим выступлением Наталья просто хотела показать: все помнят и любят песни ее родственницы.
Напомним, что сестра знаменитой артистки уже прокомментировала ситуацию. Как писали "Дни.ру", ее допекли бесконечные звонки журналистов, и она не смогла сдержать эмоций.
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