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Как живет ставший звездой Интернета сын Лукашенко

Как живет ставший звездой Интернета сын Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появившийся на Параде Победы в Москве младший наследник Александра Лукашенко произвел впечатление на девушек. Сына президента Белоруссии тут же назвали красавчиком. Но что же скрывается за приятной внешностью? На этот вопрос ответила физиогномист Зоя Никитенкова.
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Эксперт взглянула на фотографии сына Александра Лукашенко и сделала вывод: Николай – независимая личность, которая не терпит власти над собой. Об этом говорит его форма носа. Молодой человек может лишь отступить от сильного противника, но потом сделает все по-своему.

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Кроме того, наследник президента Белоруссии не терпит хамства и пренебрежения. Его обидчикам рано или поздно не поздоровится. Эксперт уверен – у юноши обостренное чувство собственного достоинства из-за того, что он с ранних лет имеет отношение к власти, хоть и косвенное.

Плотный подбородок – показатель упорства. Николай может достичь высоких результатов во многих делах. А немного выступающая вперед нижняя губа говорит о здоровой наглости молодого человека.

"Ломаная средняя линия губ отражает некую надменность и высокомерность. Рискну предположить, что эти качества он не скрывает", – сказала Никитенкова.

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Публикация от Николай Лукашенко (@lukashenko_nikolay)

Также у Николая объемный лоб и наполненные брови, которые демонстрируют высокий интеллект и крепкое физическое здоровье.

Несмотря на то, что сын похож на Александра Лукашенко, некоторые черты лица у них очень отличаются. Например, у лидера Белоруссии скошенный назад лоб. Это говорит о импульсивности. Такая черта характера не свойственна Николаю. "Также Коля не стал обладателем расширенных ноздрей, которые его отцу добавляют гневливости и несдержанности", – отметил эксперт.

В компании наследник президента чувствует себя уверенно, но не комфортно. Он предпочел бы находиться в более узком кругу. Его можно назвать замкнутым лишь потому, что он крайне настороженно и недоверчиво относится к другим.

Напомним, Николай родился в 2004 году. Кто является мамой юноши – до сих пор неизвестно. Согласно информации из открытых источников, ей может быть Ирина Абельская – бывший личный врач Александра Лукашенко.

Автор: 1 июля 2020, 15:20 Источник: Woman.ru
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