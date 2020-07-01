Как живет ставший звездой Интернета сын Лукашенко

Появившийся на Параде Победы в Москве младший наследник Александра Лукашенко произвел впечатление на девушек. Сына президента Белоруссии тут же назвали красавчиком. Но что же скрывается за приятной внешностью? На этот вопрос ответила физиогномист Зоя Никитенкова.

Эксперт взглянула на фотографии сына Александра Лукашенко и сделала вывод: Николай – независимая личность, которая не терпит власти над собой. Об этом говорит его форма носа. Молодой человек может лишь отступить от сильного противника, но потом сделает все по-своему.

Кроме того, наследник президента Белоруссии не терпит хамства и пренебрежения. Его обидчикам рано или поздно не поздоровится. Эксперт уверен – у юноши обостренное чувство собственного достоинства из-за того, что он с ранних лет имеет отношение к власти, хоть и косвенное.

Плотный подбородок – показатель упорства. Николай может достичь высоких результатов во многих делах. А немного выступающая вперед нижняя губа говорит о здоровой наглости молодого человека.

"Ломаная средняя линия губ отражает некую надменность и высокомерность. Рискну предположить, что эти качества он не скрывает", – сказала Никитенкова.

Также у Николая объемный лоб и наполненные брови, которые демонстрируют высокий интеллект и крепкое физическое здоровье.

Несмотря на то, что сын похож на Александра Лукашенко, некоторые черты лица у них очень отличаются. Например, у лидера Белоруссии скошенный назад лоб. Это говорит о импульсивности. Такая черта характера не свойственна Николаю. "Также Коля не стал обладателем расширенных ноздрей, которые его отцу добавляют гневливости и несдержанности", – отметил эксперт.

В компании наследник президента чувствует себя уверенно, но не комфортно. Он предпочел бы находиться в более узком кругу. Его можно назвать замкнутым лишь потому, что он крайне настороженно и недоверчиво относится к другим.

Напомним, Николай родился в 2004 году. Кто является мамой юноши – до сих пор неизвестно. Согласно информации из открытых источников, ей может быть Ирина Абельская – бывший личный врач Александра Лукашенко.