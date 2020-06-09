Дочь-лесбиянка о жутком поступке пьяного Михаила Ефремова: Покрывать глупо

Анна Мария родилась в браке актеров Михаила Ефремова и Ксении Качалиной. Последнюю называли открытием в кинематографе. Однако после того, как от Ксении ушел муж, карьера и жизнь покатились под откос. В недавнем интервью Анна Мария призналась, что мать сильно пьет.
Серьезные проблемы с алкоголем и у Михаила. Ходят слухи, что в подпитии артист не раз садился за руль и гонял по трассам. За нарушение ПДД у него накопилось много штрафов. На этот раз ситуация окончательно вышла из-под контроля.
По вине Ефремова умер мужчина. Накануне, 8 июня, внедорожник артиста пересек двойную сплошную и влетел в фургон. Тяжелораненого водителя доставили в реанимацию. Утром 9 июня стало известно о его смерти.
Жуткое событие прокомментировала 19-летняя дочь актера. Анна Мария не стала обелять отца. Впрочем, какой еще реакции от нее можно было ждать? Ранее в интервью Лере Кудрявцевой девушка заявила: "Когда родители алкоголики, ты особо их не любишь..."
"Я искренне надеялся, что Сергей (так звали погибшего. – Прим. ред.) выживет, и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарован. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно", – написала Анна Мария и призвала не садиться пьяными за руль.
Отметим, что Ефремова не причисляет себя ни к какому полу. В соцсети "Инстаграм" она прямо называет себя лесбиянкой.
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