Сын Галкина жестокого обошелся с сестрой

Поток веселых видео о буднях звездной семьи Галкина-Пугачевой неожиданно прервали весьма странные кадры. На них наследник Максима Галкина намерено напал на сестренку и заехал ей по ноге.



Семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина не дает россиянам заскучать на карантине. Звезды активно рассказывают и показывают, как проводят время на самоизоляции в своем дворце в деревне Грязь. При этом главными героями забавных видеороликов чаще всего выступают их детки – двойняшки Гарри и Лиза.

Обычно Максим Галкин выкладывает веселый или умилительный контент, но сегодня он решил показать подписчикам, что его наследники – обычные дети, которые иногда могут и повздорить.

На свежем видео Гарри и Лиза играют в футбол. Девочка ведет мяч и с угрожающим выражением лица надвигается на брата. Неожиданно сын Галкина перехватывает мяч и со всей силы бьет по нему, направляя снаряд в сторону сестренки. В итоге, Лиза получила удар по ноге и даже вскрикнула от неожиданности и боли.

"Ай, Гарри! Трухлявая башка!" – обозвала братика обиженная девочка.

Впрочем, свое "грозное" ругательство малышка произнесла уже с улыбкой. Подписчики оценили выдержку и мужество маленькой наследницы Галкина и Пугачевой.

"А вот Роналду бы сейчас катался по полю в слезах и требовал пинальти!", Обожаю Лизу, такая классная девочка", "Детки красивые!", "Какие очаровашки, обожаю вашу семью!", – восторгаются подписчики в комментариях.