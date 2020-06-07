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Сын Галкина жестокого обошелся с сестрой

Сын Галкина жестокого обошелся с сестрой

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Поток веселых видео о буднях звездной семьи Галкина-Пугачевой неожиданно прервали весьма странные кадры. На них наследник Максима Галкина намерено напал на сестренку и заехал ей по ноге.
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Семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина не дает россиянам заскучать на карантине. Звезды активно рассказывают и показывают, как проводят время на самоизоляции в своем дворце в деревне Грязь. При этом главными героями забавных видеороликов чаще всего выступают их детки – двойняшки Гарри и Лиза.

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Обычно Максим Галкин выкладывает веселый или умилительный контент, но сегодня он решил показать подписчикам, что его наследники – обычные дети, которые иногда могут и повздорить.

На свежем видео Гарри и Лиза играют в футбол. Девочка ведет мяч и с угрожающим выражением лица надвигается на брата. Неожиданно сын Галкина перехватывает мяч и со всей силы бьет по нему, направляя снаряд в сторону сестренки. В итоге, Лиза получила удар по ноге и даже вскрикнула от неожиданности и боли.

"Ай, Гарри! Трухлявая башка!" – обозвала братика обиженная девочка.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)


Впрочем, свое "грозное" ругательство малышка произнесла уже с улыбкой. Подписчики оценили выдержку и мужество маленькой наследницы Галкина и Пугачевой.

"А вот Роналду бы сейчас катался по полю в слезах и требовал пинальти!", Обожаю Лизу, такая классная девочка", "Детки красивые!", "Какие очаровашки, обожаю вашу семью!", – восторгаются подписчики в комментариях.

7 июня 2020, 11:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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