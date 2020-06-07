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Как Началова: Норкина в гробу выглядела гламурной фотомоделью

Как Началова: Норкина в гробу выглядела гламурной фотомоделью

Юлия Норкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/http://www.globallookpress.com/
На Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино похоронили радиоведущую Юлию Норкину – жену Андрея Норкина. На траурной церемонии присутствовали около 100 человек, в том числе и многие знаменитости.
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По православному обычаю принято хоронить покойника на третий день. Но телеведущий Андрей Норкин решил не придерживаться этого правила – с его женой простились спустя сутки после кончины. И это обстоятельство, и то что вдовец не бросил на крышку гроба горсть земли, как полагается, лишь укрепили присутствующих в страшной мысли. Мол, Юлия Норкина не умерла от инфаркта, а покончила с собой. Собравшиеся у могилы шептались, что Норкина могла-де узнать о любовнице у мужа. В утро своей смерти журналистка якобы отослала этой женщине красивый будет цветов, после чего свела счеты с жизнью в своем загородном доме.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

По канонам на лоб покойного кладется венчик с изображением Спасителя, Божьей Матери, пророка Иоанна Предтечи. Он подтверждает наличие православной веры и то, что умерший совершил христианский жизненный подвиг. Левая рука покойницы должна держать погребальный крест, а на груди обычно помещается освященная святая икона образы Божьей Матери. Ничего этого на похоронах Норкиной тоже не было...

Зато Юлии Норкиной сделали дорогой посмертный макияж. При жизни она была завсегдатаем салонов красоты и косметологов, не брезговала ботоксом и силиконом. Поэтому и в гробу выглядела эффектной гламурной фотомоделью. "Краше Началовой!" – шептались собравшиеся у гроба завсегдатая похорон. Напомним, что снимки мертвой Юлии Началовой в прессе не появлялись – семья запретила фотографировать на прощании. Просил не снимать покойную жену и Андрей Норкин. Однако сам же первым выложил на своей странице в социальной сети "Инстграм" снимок супруги в гробу.

Автор: 7 июня 2020, 10:07
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