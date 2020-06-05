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"Пять тысяч наличными Алле не нужны": участник "Дома-2" планирует арендовать замок Пугачевой

Илья Яббаров. Фото: instagram.com/yabbarov_official
Илья Яббаров порывается арендовать замок, в котором живут Алла Пугачева и Максим Галкин. Участник реалити-шоу "Дом-2" планирует отметить в доме артистов свою свадьбу.
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Илья Яббаров так и не расстался с Настей Голд, хотя неоднократно рассказывал о таком желании. Теперь возлюбленные ведут разговоры о свадьбе. Илья хочет устроить роскошное торжество, как у Алексея Купина. Мужчина посчитал свои доходы и заявил, что для такого события прекрасно подойдет замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь.

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Позже Голд отметила, что ее возлюбленный пошутил. Однако девушка не против такой идеи, она охотно согласилась бы на свадьбу в таком красивом месте. Интересно, что Настя до сих пор не получила от Ильи предложение пожениться.

Пользователи Сети, очевидно, шутку Яббарова не оценили. Они считают, что Илье нужно закрыть рот и не делать такие глупые высказывания. "Ну уж на Пугачеву-то разевать роток – перебор", "Илья, твои пять тысяч наличными Алле не нужны", "Совсем заняться нечем что ли?", – написали поклонники шоу.

Кстати, возлюбленные хотят принять участие в конкурсе "Дома-2" "Свадьба на миллион". Если Илья и Настя победят в этом состязании, то устроят пышную свадьбу. В случае проигрыша Настя откажется от затеи роскошного торжества, просто распишется с избранников и улетит отдыхать за границу.

Автор: 5 июня 2020, 11:49 Источник: Дом-2 ✓ Надежный источник
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