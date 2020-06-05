Больше не наливать: специалисты занимаются Пьехой после алкогольного угара

Проклятый алкоголь! Сколько горя он принес в семьи, сколько людей погубил!.. Пьеха знает об этом не понаслышке

Пристрастие к наркотикам и алкоголю звезда объясняет тем, что мама бабушка уделяли недостаточно времени и внимания воспитанию – были погружена работой, концертами. Видимо, поэтому будущая знаменитость начала курить аж с семи лет, за что среди школьных товарищей получила кличку "Горыныч", а употреблять наркотики – с тринадцати.

Уже шесть лет Пьеха лет в завязке. За это время не было выпито и грамма спиртного. А наркотики не принимает еще дольше.

О своей проблеме Пьеха прекрасно знает. "Не бывает бывших наркоманов. Бывают люди зависимые, которые выздоравливают и в ремиссии. Все равно – 30 лет или 50. Все равно склад ума у меня определенный", – уверят исполнитель. Для того, чтобы не сорваться, Стас до сих пор работает с психологом.

"Три раза в неделю общаюсь с ним, – признался артист. – Причем во время консультаций я матерюсь, потому что не хочу кому-то понравится, не подкармливаю ложную личность в себе".

Стас Пьеха является соучередителем реабилитационного центра, в котором делится своим опытом по зависимости с нуждающимися.

Правда, сейчас все это происходит в он-лайн формате. "С 19 марта я на самоизоляции, одичал порядком за это время, – сообщил музыкант в онлайн-эфире. – Но никуда не хожу. Я, что называется, за чистоту жанра – сидеть так сидеть. Дома занимаюсь самоанализом, духовными практиками".