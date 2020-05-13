Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Стас Пьеха поделился странным видео. Вопросы в этом ролике вызывает все – и кепка с матерной надписью "здесь***крышаедет", и поведение молодого певца. Он на пороге дома долго жует пучок укропа, а потом начинает тявкать. Прямо как шавка!
Действительно ли ему нужна скорая психиатрическая помощь, как может показаться на первый взгляд, или же артист просто шутит – бог ведает. Но выглядит это страшно...
"Уф, я чуть не родила", "Аж вздрогнула!", "Чуть телефон не выронила!", "Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша", – пишут напуганные тявканием известного певца люди. Провокация лающего Стаса удалась!
Напомним, 37-летний Стас Пьеха – внук певицы Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого. В 2004 году он стал участником телепроекта "Фабрика звезд" на Первом канале, после которого сольная карьера пошла в гору. Он встречался с двоюродной сестрой Тимати Викторией Смирновой, был женат на модели и диджее Наталии Горчаковой, а в 2014 году стал отцом мальчика Петра. Интересно, как шестилетний ребенок реагирует, когда видит гавкающего папку?.. Учится ли у него?..
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