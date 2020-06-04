Сябитова сообщила о съемках "Давай поженимся!" во время карантина: Нервы сдают

По словам Сябитовой, сейчас на съемках важную роль играет психологический настрой. Многие боятся подхватить уханьскую заразу, однако стараются не паниковать. Сама Роза уже научилась контролировать собственный страх. Между тем, когда нервы у телесвахи сдают, она заранее предупреждает коллег, что может повысить голос.
Звезда шоу "Давай поженимся!" поведала также, что соблюдает все предписания специалистов: из машины она выходит в маске и перчатках. Более того, у знаменитости есть специальный пакетик, в котором она хранит ватные палочки. Они необходимы теледиве в случае, если надо срочно почесать нос, например. Руками до лица знаменитость не дотрагивается. "Заворачиваю эти палочки в дезинфицирующую медицинскую салфетку", – поделилась Роза Сябитова.
После съемок телесваха обязательно надевает свежие перчатки и маску. Без них из гримерки знаменитость не выходит, сообщает РИА ФАН.
Розе Сябитовой постоянно приходится заставлять коллег и гостей проекта соблюдать дистанцию. Многие забываю, что близко приближаться друг к другу нельзя. "Главное – быть бдительным, не нарушать этих мер, и все будет хорошо", – заметила сваха.
Сябитова подчеркнула, что шоу "Давай поженимся!" в это неспокойное время позволяет зрителям расслабиться. Программа помогает на время забыть о тревожных новостях.
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