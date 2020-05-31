"Практически мгновенно": Сябитова раскрыла способ распознавания мужской влюбленности

На своей странице в Инстаграме Роза Сябитова опубликовала пост, который оказался крайне полезным для незамужних девушек. Сваха раскрыла секреты идеальных отношений и рассказала о тонкостях знакомства мужчины и женщины.

Роза Сябитова в очередной раз напомнила своим подписчицам о том, что нужно обращать внимание на поведение своего мужчины. По мнению свахи, любой представитель мужского пола уже на первом свидании понимает, будут ли ваши отношения долгими и перспективными. Телеведущая аргументировала свое высказыванием собственным жизненным опытом и определила несколько фраз, которые помогут женщинам лучше понимать молодых людей.

Опираясь на авторскую статистику и наблюдения длиною в 25 лет, телеведущая вывела интересные закономерности романтических отношений и любовных знакомств. Сябитова уверена, если мужчина говорит о том, что ему хорошо со спутницей, то это не самый лучший знак. Скорее всего, этот молодой человек не готов к серьезным отношениям и подразумевает, что никогда не женится на своей возлюбленной.

Сваха подметила, что многие женщины не замечают предупредительных знаков и загоняют себя в тупик.

"Увидев женщину и познакомившись с нею, мужчина понимает практически мгновенно, будет ли это его женщина. Если ощущение не возникло после двух-трех свиданий, оно не придет никогда", – прокомментировала ситуацию Роза.

Стоит отметить, что телеведущая настоятельно порекомендовала как молодым девушкам, так и женщинам среднего возраста не тратить драгоценное время. Сябитова посоветовала "усыпить" никому не нужные отношения еще на ранней стадии.