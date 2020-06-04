"Пуля-дуля": Рудковская стала посмешищем после досадной ошибки

Супруга Евгения Плющенко хвалила творчество артистки и отметила, что особенно ей нравится трек "Пуля-дуля". Звезда не сразу поняла, про какую именно композицию говорит подруга.
Зато народ в Сети быстро смекнул, что речь о популярной песне Светланы Лободы "Пуля-дура". Поклонников насмешила оговорка Яны Рудковской. В итоге даже появилась забавная пародия: на клип артистки наложили слова "пуля-дуля" из уст жены фигуриста.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" оценила народное творчество и даже опубликовала шуточное видео у себя в инстаграм-аккаунте. Она от души посмеялась и отметила, что обожает Яну Рудсковскую.
Увы, продюсеру не очень понравилось, что над ней подшучивают. Звезда постаралась сохранить лицо, добавив, что наконец-то записала совместный трек с Лободой. Светлана в итоге даже перепела в "Сторис" инстаграм-аккаунта отрывок композиции, изменив слово "дура" на "дуля" – поклонники остались довольны.
А телеграм-канал "НеМалахов" опубликовал еще несколько забавных вариантов названия песен звезды. В топ вошли "К челту любовь", "СупелСтал" и "В зоне лиска".
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