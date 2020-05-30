"Это просто позор": Рудковскую обвинили в плагиате из-за "украденных" видео

На этот раз музыкального продюсера обвинили в плагиате идей для забавных роликов в Инстаграме. Яна Рудковская только оправилась от прошлого скандала, связанного с ее младшим сыном, как "добрые" подписчики сразу же обнаружили еще один повод раскритиковать звезду.



Яна Рудковская снова оказалась в центре скандала. На этот раз продюсера обвинили в отсутствии фантазии и в воровстве идей для роликов в Инстаграме. Жена знаменитого фигуриста Евгения Плющенко на самоизоляции начала вести активную социальную жизнь и делиться подробностями своей семейной жизни. Рудковская начала с экскурсий по своему дому и многочисленным гардеробным. Сейчас продюсер радует своих поклонников смешными роликами, снятыми совместно со всеми членами звездной семейки.

Пара устраивает танцевальные батлы, записывает пародии на всеми известные кинокартины и хвастается кулинарными способностями. Однако, выяснилось, что идеи для роликов Яны вовсе не оригинальны.

Katie One – грузинская модель, фотограф и автор fashion-блога, которая сейчас живет во Франции, обвинила продюсера в плагиате. Девушка отметила, что каждый блогер делает подобные видео по-своему, но Рудковская и Плющенко скопировали их движения и даже ничего не изменили.

Модель возмутило, что популярные видео Яны просто скопированы у нее лично. Продюсер не посчитала нужным сменить музыку и подписи к роликам. Среди них и сюжет про куклу с ключиком, и видео, на котором Яна развешивает белье, и пародия на "Титаник".

Katie One отметила, что Рудковская не упомянула имя автора идей и проигнорировала многочисленные комментарии фанатов грузинской модели.

"Господи, у вас такая команда помощников и не могут придумать свое видео? Вы украли идею у Kati One", – подобные фразы посыпались в адрес музыкального продюсера.

Стоит отметить, что Яна уже участвовала в подобных видео, придуманных другими звездами. К примеру, танцевала вместе с мужем, как в клипе группы Little Big или менялась одеждой с Евгением Плющенко, как Дженифер Лопес.

Подписчики Рудковской разделились на два лагеря: кто-то продолжает критиковать Яну и обвинять в плагиате, а кто-то просит выкладывать еще больше смешных роликов.