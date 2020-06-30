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Алла Пугачева купила памятник на кладбище за несколько миллионов

Алла Пугачева купила памятник на кладбище за несколько миллионов

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Троекуровское кладбище Москвы считается филиалом престижного Новодевичьего. Здесь хоронят артистов, военных, спортсменов, политиков. А над их памятниками работают лучшие скульпторы страны.
прочитано 18355 раз

На Троекуровском кладбище у Аллы Пугачевой покоится много друзей. Марина Голуб, Николай Караченцов – с ними певица часто общалась, приходила и на их похороны. Рядом могила Александра Барыкина – певца, композитора, гитариста, автора хитов "Букет", "Чудо-остров", "Аэропорт". С ним у артистки особая связь.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В начале 70-х годов прошлого века они вместе работали в ВИА "Веселые ребята" – именно в ту пору Алла Пугачева получила Гран-при на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии за исполнение "Арлекино". Потом будущая Примадонна ушла в сольное плавание.

В 2002 году к 50-летию друга Примадонна записала его композицию "Я пою", ставшую хитом. А когда в 2011-м певец скоропостижно ушел из жизни (повторный обширный инфаркт во время концерта в Оренбурге), Пугачева взяла на себя основные расходы по установке памятника другу и коллеге.

Скульптор Валерий Белях вручную выполнил его из цельного камня. Две светло-серые вертикальные стелы с необработанными внутренними краями установлены на общую подставку с надписью: "Я снова с музыкой своей…" На правой стеле вырезан православный трилистниковый крест, левая украшена скульптурой Александра Барыкина в полный рост с гитарой.

Его мать Александра Георгиевна, приехав посмотреть на изваяние, рассказала журналистам, что стоил монумент (работа, материал, установка) около трех миллионов рублей.

Фото: Дни.ру

"Спасибо, Аллочка, ты как дочка мне, – благодарила она в программе "Ты не поверишь!" на НТВ Пугачеву. – Спасибо за помощь и спасибо, что друга своего, моего Сашеньку, не забываешь". Этого нельзя сказать про многочисленных жен Барыкина, которые, получив от него квартиры и деньги, с бывшей свекровью даже не общаются.

30 июня 2020, 09:33
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Марина Зимарева
Ответить
ВЕСЬ НАРОД!
очень надеемся, что эта старая тварь скоро сдохнет. аминь!!!
Идиот!
ВЕСЬ НАРОД!
Ответить
очень надеемся, что эта старая тварь скоро сдохнет. аминь!!!
1

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