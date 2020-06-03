Нарядившуюся Пугачеву сравнили с француженкой

В последние годы популярная исполнительница стала внимательнее относиться к своему виду. 71-летняя Алла Пугачевой избавилась от лишних килограммов и начала носить яркую одежду. Поклонники и стилисты не перестают делать комплименты помолодевшей звезде.
На днях в Сети появилась видеозапись, где Примадонна запечатлена с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой на игровой площадке. Для выхода на улицу Алла Пугачева надела черный плащ, выцветшие джинсы, сапоги и кепку. Образ она дополнила солнцезащитными очками.
Стилист-имиджмейкер Лариса Тимирязева заявила, что в этом наряде артистка похожа на француженку. Звезде удалось соединить в своем образе классику и модные тенденции, элегантность и комфорт. Приталенный плащ с молнией подчеркивает стройную фигуру исполнительницы.
Особое внимание специалист обратила на солнцезащитные очки Аллы Пугачевой. По словам Ларисы Тимирязевой, француженки носят этот аксессуар в любую погоду и любое время года. "Эта мода француженок дошла до россиянок, и особым шиком считается завершать образ имиджевыми очками", – отметила стилист.
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