"Столько личных эмоций напоказ": мужу Полины Гагариной пытаются заткнуть рот

С тех пор, как появилась информация о скором разводе Полины Гагариной, ее муж Дмитрий Исхаков то и дело публикует посты один загадочнее другого. Однако не всем по душе такая его откровенность.

Вот уже на протяжении нескольких недель муссируются слухи о том, что Полина Гагарина разъехалась с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Люди рассуждают, почему это случилось. По одним данным, артистка устала тянуть на себе менее успешного мужа, по другой, сам мужчина не смог выдержать популярности жены.

Если Полина Гагарина никак не комментирует эти слухи, то Дмитрий Исхаков весьма неоднозначно на них реагирует. Например, он начал публиковать стихотворения собственного авторства, а также фразы, настолько завуалированные, что поклонники теряются в догадках относительно их смысла.

Еще, по всей видимости, далеко не всем нравится такая своеобразная откровенность фотографа. Об этом сообщил сам Дмитрий. Он обнародовал свежее произведение, которое сопроводил таким текстом: "Знаете, я подумал, может зря я публикую. Зачем? Столько личных эмоций и на показ. Даже звонят, говорят не делай так (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Впрочем, по признанию Дмитрия Исхакова, ему за свои стихи не стыдно, поэтому он намерен продолжать. И на этом он не намерен ограничиваться. "Да захочу, вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет 😂 хуже не станет", – заявил муж Полины Гагариной, заодно пройдясь по коллегам супруги.

Теперь в комментариях к свежей публикации Дмитрия Исхакова в "Инстаграм" подписчики обсуждают, правильно ли он сделал, что так "опустил" представителей отечественного шоу-бизнеса. Другие гадают, является ли этот пассаж камнем в огород самой Полины Гагариной.