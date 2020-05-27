Заявление Полины Гагариной после сообщения о расставании с мужем: Удивительно открывать себя

СМИ обнародовали тест свежего поста Полины Гагариной после того, как в Сети стали ходить слухи о ее расставании с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Певица выразила благодарность этому времени.

Новость о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе, муссируется на протяжении нескольких дней. За это время ни сама певица, ни ее супруг не комментировали информацию. Однако когда популярная артистка обнародовала свежий пост на своей страничке в социальной сети "Инстаграм", СМИ немедленно его перепечатали (хотя Полина указала, что материалы из ее аккаунта без разрешения брать нельзя).

Вероятно, увидев обилие текста, репортеры решили: вот оно, официальное заявление о разводе. Да, Полина Гагарина действительно выступила с заявлением о наболевшем. Певица решила высказаться на важную тему, причем не только для нее.

Исполнительница поделилась отношением к режиму самоизоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Полина Гагарина вспомнила, что еще в феврале никто не придавал значения новостям о вирусе. Однако уже через несколько недель жизнь кардинально изменилась.

Уже заканчивается май, и Полина Гагарина, по ее признанию, стала жить совершенно иной жизнью. "У меня поменялся распорядок дня, изменились привычки, появилось время для себя, и впервые в жизни не было суеты. И сейчас бывают дни, когда я забываю, какой сегодня день недели. И знаете, я очень благодарна этому времени, несмотря на то что для многих оно действительно стало непростым", – цитируют артистку "7 Дней".

Полина Гагарина обнаружила много плюсов в режиме самоизоляции. "Я желаю всем обрести новую энергию, удачу и возможности. Удивительно открывать себя, удивительно открывать людей вокруг. Давайте вернемся лучшими в новый мир!" – призвала певица. Примечательно, что о разводе с мужем она и слова не сказала.

В Сети ходят слухи, что причиной расставания артистки с фотографом может быть ее успех. Дескать, Полина Гагарина гораздо популярнее мужа, и с этим он смириться не смог. Звезда реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева высказала мысль, что певица – сильная женщина, которая тянет на себе семью и много работает. "И если рядом с ней мужик болтается, как г*** в проруби, если он не привык к чувству ответственности за свою семью, толка не будет", – убеждена Алена.