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Особенную дочь Федора и Светланы Бондарчук привезли в Россию

Особенную дочь Федора и Светланы Бондарчук привезли в Россию

Федор и Светлана Бондарчук. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Не секрет, что у Федора и Светланы Бондарчук есть дочь Варвара. У девушки особенности развития, потому что она появилась на свет недоношенной.
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Светлана Бондарчук дала откровенное интервью Ксении Собчак. Женщина рассказала, что сама обратила внимание мужа на актрису Паулину Андрееву. К ней впоследствии режиссер и ушел, оставив Светлану после 25 лет брака. Тем не менее бывшие супруги смогли сохранить человеческие отношения. Они вместе заботятся о дочери Варваре.

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Девушка отличается особенностями развития, поэтому Федор и Светлана предпочитают не афишировать подробности ее жизни. Как призналась Света, девочка родилась недоношенной, проблемы со здоровьем обнаружились быстро. Спустя время ее увезли за границу, где она долго проходила реабилитацию.

Иногда Светлана публиковала фотографии Варвары, и поклонники приходили в восторг от внешности девочки. По мнению наблюдательных фанатов, Варя очень похожа на отца.

В шоу Ксении Собчак было сказано, что до сих пор дочь Федора и Светланы Бондарчук проходит реабилитацию за рубежом, однако это не так. Об этом сообщила сама телеведущая.

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)

"Случилось неточность в титре, и как журналист, обязана вам об этом рассказать: Дочь Светы и Федора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим, и живет, как и жила всегда с любимой семьей в Москве, дома в Барвихе (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пояснила Ксения Собчак.

При этом гламурная блондинка призналась, что интервью далось ей тяжело. "Я нежно люблю и Свету и Федю и делать интервью с друзьями сложно: всегда получается либо нечестно либо неинтересно. Мне кажется, в этом интервью мы не впали ни в одну из этих крайностей! Еще раз спасибо Свете за интервью, а главное – за доверие!!" – поблагодарила скандально известная телеведущая.

Автор: 3 июня 2020, 10:59 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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