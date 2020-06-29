"Не ее лицо": Пугачева без косметики напугала народ

Алла Пугачева нечасто публикует фотографии в своем инстаграм-аккаунте, однако вот уже второй день подряд звезда балует поклонников контентом. В понедельник исполнительница показала "честный" снимок без косметики.

Примадонна выложила два селфи с поля. Видимо, певица решила прогуляться по окрестностям своего поселка. На портретах артистка улыбается, демонстрируя идеальные белые зубы. Звезда не стала краситься, а также надевать парик.

Алла Пугачева спокойно относится к своему возрасту – она не скрывает дату рождения и не боится публиковать неотретушированные фотографии. Поклонники остались в восторге от снимка. "Вы в такой форме постоянно 👍🏻как вы себя поддерживаете в Ваши годы ,стройненькая ,красивая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", " Богиня!!!🔥❤️❤️Она просто потрясающая", "Алла Борисовна, Вы словно засахаренные. Восхитительны и обольстительны", – уверены фанаты.

Однако нашлись и те, кто решил, что хвалебные комментарии – обычная лесть. "Сдает наша Алла..🌺 как не крути..(", "Непонятная лесть, зачем?человеку природой дано родиться , прожить жизнь и состариться ... для чего эти операции , которые полностью меняют внешность 🤔это давно уже не она, не ее лицо, к сожалению", "На сцене всегда шикарная шевелюра,а здесь три волосины на голове!(((" "Люди, прекратите льстит! Да, великая певица! Но возраст уже не скроешь", – отметили честные подписчики.